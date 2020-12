I rimorsi dell' avvocato italiano di Maradona | “Se gli fossi rimasto accanto”

Leggi su agi

(Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - “Oggi sono attanagliato dai rimorsi, mi dico spesso che se sei anni fa avessi deciso di continuare a stare fisicamente vicino a Maradona seguendolo a Dubai e in giro per il mondo anziché privilegiare la mia vita professionale e familiare in Italia, probabilmente le cose per lui sarebbero andate diversamente”. Angelo Pisani, lo storico legaledel campione scomparso il 25 novembre, approfondisce con Agi le considerazioni sulla morte di Maradona e su quanto sta emergendo sull'operato di Matias Morla, l'del campione in Argentina, consegnate stamattina a Eleonora Daniele durante il suo collegamento con Storie Italiane (Raiuno). Adesso con Agi analizza motivazioni e conseguenzea decisione che dalla fine del 2015 lo ha portato a continuare ad occuparsi esclusivamentee questioni legali ...