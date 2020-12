I 10 migliori film del 2020 (Di martedì 8 dicembre 2020) Che anno strano. Tanti dei film che dovevano uscire non sono usciti, alcuni sono andati direttamente online, mentre i più grandi sono stati rinviati. L’unico blockbuster che ha voluto andare in sala a tutti i costi, Tenet, si è rivelato meno di quel che si sperava (sia come incassi sia come risultato). Il 2020 è stato, quindi, all’insegna dei titoli più piccoli, quelli che solitamente faticano a farsi notare e che invece hanno avuto il passaparola tutto per loro, spesso previsti per la sola uscita online. Risultato: mai la nostra classifica dei migliori film dell’anno è stata così densa di opere prime o di autori fino a qui sconosciuti. È emersa una nuova generazione, e quindi nuovi modi di fare film. E nonostante ne abbiamo visti meno, ne abbiamo comunque visti di grandi. Nota bene: non tutti i ... Leggi su wired (Di martedì 8 dicembre 2020) Che anno strano. Tanti deiche dovevano uscire non sono usciti, alcuni sono andati direttamente online, mentre i più grandi sono stati rinviati. L’unico blockbuster che ha voluto andare in sala a tutti i costi, Tenet, si è rivelato meno di quel che si sperava (sia come incassi sia come risultato). Ilè stato, quindi, all’insegna dei titoli più piccoli, quelli che solitamente faticano a farsi notare e che invece hanno avuto il passaparola tutto per loro, spesso previsti per la sola uscita online. Risultato: mai la nostra classifica deidell’anno è stata così densa di opere prime o di autori fino a qui sconosciuti. È emersa una nuova generazione, e quindi nuovi modi di fare. E nonostante ne abbiamo visti meno, ne abbiamo comunque visti di grandi. Nota bene: non tutti i ...

CinemApp_Cinema : Stasera in TV: i film da non perdere di lunedì 7 dicembre 2020 ? The Danish Girl, Ender's Game o Fiore del deserto?… - universilontani : RT @nicodiangevlo: ? I MIGLIORI FILM DI BARBIE ? - vanishdps21 : No rega dopo questa chiudo, siete tasteless. Letteralmente uno dei film migliori della storia - blurryfacesXx : @inmetamorphosi uno dei film migliori del mondo - maybeimisslou__ : @youarexgolden sono di tre metri sopra il cielo, a parer mio uno dei migliori film/libri italiani?? -