Hugh Jackman: anche lui lavora da casa e condivide un video esilarante (Di martedì 8 dicembre 2020) Hugh Jackman ha realizzato un divertente video che mostra i disagi del lavoro da casa, situazione che molte persone in tutto il mondo stanno vivendo a causa della pandemia di Covid-19. lavorare da casa, grazie allo smart working, è diventata ormai un'abitudine consolidata in questo 2020 e Hugh Jackman condivide questo disagio in un video divertente pubblicato sui social, in cui molti fan nel mondo sicuramente si immedesimeranno. Nella breve clip pubblicata suo social da Hugh Jackman, vediamo la star lottare con i tipici problemi dello smart working, ovvero i meeting fatti su piattaforme come Zoom, Skype, Meets e chi più ne ha più ne metta. La linea cade spesso e si fa fatica a farsi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 dicembre 2020)ha realizzato un divertenteche mostra i disagi del lavoro da, situazione che molte persone in tutto il mondo stanno vivendo a causa della pandemia di Covid-19.re da, grazie allo smart working, è diventata ormai un'abitudine consolidata in questo 2020 equesto disagio in undivertente pubblicato sui social, in cui molti fan nel mondo sicuramente si immedesimeranno. Nella breve clip pubblicata suo social da, vediamo la star lottare con i tipici problemi dello smart working, ovvero i meeting fatti su piattaforme come Zoom, Skype, Meets e chi più ne ha più ne metta. La linea cade spesso e si fa fatica a farsi ...

Yurippe____ : Secondo me Hugh Jackman è l'uomo perfetto - sfiorata82 : RT @ciakmag: #HughJackman si tuffa nelle acque gelate in pieno dicembre ?? - SimonaCroisette : RT @ciakmag: #HughJackman si tuffa nelle acque gelate in pieno dicembre ?? - ciakmag : #HughJackman si tuffa nelle acque gelate in pieno dicembre ?? - ildelfinogiulio : @doctormaw GRAZIE!! Colgo comunque l’occasione per ringraziare Madonna, Cher, Mariah, GaGa e Hugh Jackman che, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Hugh Jackman Hugh Jackman: anche lui lavora da casa e condivide un video esilarante Movieplayer.it Hugh Jackman: anche lui lavora da casa e condivide un video esilarante

Hugh Jackman ha realizzato un divertente video che mostra i disagi del lavoro da casa, situazione che molte persone in tutto il mondo stanno vivendo a causa della pandemia di Covid-19. Lavorare da cas ...

Patty Jenkins e Gal Gadot pagate per lo spostamento di WW 1984?

Patty Jenkins e Gal Gadot pagate per lo spostamento di WW 1984? Arrivano clamorose indiscrezioni sul compenso ricevuto da entrambe ...

Hugh Jackman ha realizzato un divertente video che mostra i disagi del lavoro da casa, situazione che molte persone in tutto il mondo stanno vivendo a causa della pandemia di Covid-19. Lavorare da cas ...Patty Jenkins e Gal Gadot pagate per lo spostamento di WW 1984? Arrivano clamorose indiscrezioni sul compenso ricevuto da entrambe ...