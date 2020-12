Hoedt: «Abbiamo strameritato di passare il turno. Il mister sta facendo un grande lavoro» (Di martedì 8 dicembre 2020) Wesley Hoedt ha parlato ai microfoni di Sky Sport e a Lazio Style Channel dopo il pareggio contro il Bruges. Le sue parole Wesley Hoedt ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio col Club Brugge. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DI Hoedt «Abbiamo fatto molto bene, Abbiamo fatto tre gare senza rosa, c’era una delle dieci squadre più forti al mondo cioè il Dortmund, Abbiamo meritato di passare il turno e lo Abbiamo fatto da imbattuti. Rivincita per me? Devo ringraziare il mister e la società che mi hanno dato fiducia, avevo solo una cosa da fare, dimostrare tanto in campo. Ho sentito le critiche, ma io dovevo rispondere col lavoro e sul campo. Ora Abbiamo più ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Wesleyha parlato ai microfoni di Sky Sport e a Lazio Style Channel dopo il pareggio contro il Bruges. Le sue parole Wesleyha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio col Club Brugge. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DIfatto molto bene,fatto tre gare senza rosa, c’era una delle dieci squadre più forti al mondo cioè il Dortmund,meritato diile lofatto da imbattuti. Rivincita per me? Devo ringraziare ile la società che mi hanno dato fiducia, avevo solo una cosa da fare, dimostrare tanto in campo. Ho sentito le critiche, ma io dovevo rispondere cole sul campo. Orapiù ...

