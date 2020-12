Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano espugna Innsbruck ed è sola in vetta alla classifica (Di martedì 8 dicembre 2020) Prosegue la cavalcata di Bolzano, che espugna agevolmente Innsbruck nel recupero della tredicesima giornata di ICE Hockey League 2020-2021 e ottiene così la nona vittoria negli ultimi dieci incontri disputati. Gli altoatesini sono ora da soli in vetta alla classifica con 37 punti, inseguiti da Vienna (34 punti e due partite in più) e Klagenfurt (32 punti e tre partite in più). Il primo periodo di gioco è ricchissimo di reti e si chiude sul punteggio di 2-5. I Foxes partono fortissimo, passando in vantaggio dopo appena 17” con Miceli (assist di Bernard e Franck) e raddoppiando dopo 2? con Gazley (assist di Findlay). Gli austriaci reagiscono e al 4? accorciano le distanze con Girard, ma all’11’ Bolzano ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Prosegue la cavalcata di, cheagevolmentenel recupero della tredicesima giornata di ICEe ottiene così la nona vittoria negli ultimi dieci incontri disputati. Gli altoatesini sono ora da soli incon 37 punti, inseguiti da Vienna (34 punti e due partite in più) e Klagenfurt (32 punti e tre partite in più). Il primo periodo di gioco è ricchissimo di reti e si chiude sul punteggio di 2-5. I Foxes partono fortissimo, passando in vantaggio dopo appena 17” con Miceli (assist di Bernard e Franck) e raddoppiando dopo 2? con Gazley (assist di Findlay). Gli austriaci reagiscono e al 4? accorciano le distanze con Girard, ma all’11’...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano espugna Innsbruck ed è sola in vetta alla classifica OA Sport Il Val Pusteria vince largamente alla Weihenstephan Arena

Dopo la due vittorie ottenute nella scorsa settimana, nella duplice sfida contro l’HK SZ Olimpija Ljubljana, che pure resta una dei più grandi favoriti per il titolo, il Val Pusteria […] ...

Hockey. Il Como dice stop e rinuncia al campionato: «Tuteliamo i giocatori e la società»

La società lariana ha deciso di terminare anzitempo la stagione e il campionato di IHL che dovrebbe riprendere il 19 dicembre: «Sospendiamo l'attività agonistica della prima squadra. Rispettiamo la vo ...

