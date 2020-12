Highlights e gol Lipsia-Manchester United 3-2 | Champions League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 8 dicembre 2020)e gol del match3-2, valevole per la sesta giornata del gruppo G di. Performance da urlo dei padroni di casa, che staccano il pass per la qualificazione grazie alle reti di Angelino, Haidara e Kluivert. Ennesima delusione europea per il, che nel finale va a segno con Bruno Fernandes su rigore e con Maguire, ma viene eliminato dalla competizione. In alto le immagini salienti del match. SportFace.