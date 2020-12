Highlights e gol Chelsea-Krasnodar 1-1 | Champions League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 8 dicembre 2020)e gol del match1-1, match valevole per la sesta giornata della fase a gironi di. Termina in pareggio il match di Stamford Bridge, ininfluenti ai fini dell’esito del girone. Ospiti in vantaggio con Cabella, ma ripresi dal gol su rigore di Jorginho. In alto le immagini salienti del match. SportFace.