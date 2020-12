Highlights e gol Barcellona-Juventus 0-3 | Champions League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ildei gol e deglidi0-3, match valevole per la sesta giornata della fase a gironi della. Al Camp Nou grandissima prestazione dei ragazzi di Andrea Pirlo che dominano in lungo e in largo e vincono per 3-0 prendendosi anche il primo posto nel girone. Doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore, nel mezzo la rete di McKennie. 0-1 0-2 0-3 SportFace.