Hawkeye: Hailee Steinfeld nelle foto dal set svela il costume di Kate Bishop (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'attrice Hailee Steinfeld è impegnata nelle riprese di Hawkeye accanto a Jeremy Renner e le foto dal set svelano il costume di Kate Bishop. Le riprese di Hawkeye stanno proseguendo negli Stati Uniti e le foto dal set mostrano il costume di Kate Bishop: negli scatti Hailee Steinfeld è infatti ritratta con l'arco in mano mentre cammina accanto a Occhio di Falco. Dalle prime immagini legate allo show con star Jeremy Renner si può notare come il look scelto per la giovane protagonista sia piuttosto fedele a quello creato tra le pagine dei fumetti della Marvel. In Hawkeye ritroveremo Jeremy Renner nel ruolo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'attriceè impegnatariprese diaccanto a Jeremy Renner e ledal setno ildi. Le riprese distanno proseguendo negli Stati Uniti e ledal set mostrano ildi: negli scattiè infatti ritratta con l'arco in mano mentre cammina accanto a Occhio di Falco. Dalle prime immagini legate allo show con star Jeremy Renner si può notare come il look scelto per la giovane protagonista sia piuttosto fedele a quello creato tra le pagine dei fumetti della Marvel. Inritroveremo Jeremy Renner nel ruolo ...

Il_Nerdastro : Più Kate Bishop di così. E dopo tanti First Look, quello più importante: Hailee Steinfeld nel costume dell'eroina M… - GioelePaglia : Hawkeye: Jeremy Renner e Hailee Steinfeld insieme sul set in un nuovo video - UniMoviesBlog : #Hawkeye: Nuovo video dal set con #JeremyRenner e #HaileeSteinfeld - DarkPhoenixxxx : RT @badtasteit: #Hawkeye: Jeremy Renner e Hailee Steinfeld insieme sul set in un nuovo video - badtasteit : #Hawkeye: Jeremy Renner e Hailee Steinfeld insieme sul set in un nuovo video -

Ultime Notizie dalla rete : Hawkeye Hailee Hawkeye: Hailee Steinfeld nelle foto dal set svela il costume di Kate Bishop Movieplayer.it Hawkeye: Hailee Steinfeld nelle foto dal set svela il costume di Kate Bishop

L'attrice Hailee Steinfeld è impegnata nelle riprese di Hawkeye accanto a Jeremy Renner e le foto dal set svelano il costume di Kate Bishop. Le riprese di Hawkeye stanno proseguendo negli Stati Uniti ...

Hawkeye, un nuovo video dal set della serie

Jeremy Renner pubblica su Twitter un breve video dal set della serie Hawkeye in cui lo vediamo con la giovane co-protagonista Hailee Steinfeld ...

L'attrice Hailee Steinfeld è impegnata nelle riprese di Hawkeye accanto a Jeremy Renner e le foto dal set svelano il costume di Kate Bishop. Le riprese di Hawkeye stanno proseguendo negli Stati Uniti ...Jeremy Renner pubblica su Twitter un breve video dal set della serie Hawkeye in cui lo vediamo con la giovane co-protagonista Hailee Steinfeld ...