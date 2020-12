Gucci: Jeremy Irons nel cast del film diretto da Ridley Scott (Di martedì 8 dicembre 2020) L'attore Jeremy Irons farà parte del cast di Gucci, il nuovo film diretto dal regista Ridley Scott con protagonista Lady Gaga. Il film Gucci avrà nel proprio cast anche l'attore Jeremy Irons che affiancherà quindi Lady Gaga, che interpreterà Patrizia Reggiani, e le altre star nel progetto biografico. Alla regia del progetto ci sarà Ridley Scott che si occuperà del progetto dopo la conclusione del lavoro su The Last Duel, le cui riprese erano state interrotte in aprile. Il gruppo di attori impegnato sul set di Gucci sarà quindi composto da Lady Gaga, Jeremy Irons, Adam Driver, Jared ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 dicembre 2020) L'attorefarà parte deldi, il nuovodal registacon protagonista Lady Gaga. Ilavrà nel proprioanche l'attoreche affiancherà quindi Lady Gaga, che interpreterà Patrizia Reggiani, e le altre star nel progetto biografico. Alla regia del progetto ci saràche si occuperà del progetto dopo la conclusione del lavoro su The Last Duel, le cui riprese erano state interrotte in aprile. Il gruppo di attori impegnato sul set disarà quindi composto da Lady Gaga,, Adam Driver, Jared ...

clikservernet : Gucci: Jeremy Irons nel cast del film diretto da Ridley Scott - cinemaniaco_fb : ?????????????? Gucci: Jeremy Irons nel cast del film diretto da Ridley Scott - acid_dreams : RT @CreativLicense_: Adam Driver to star as Maurizio Gucci in #GucciMovie. #AdamDriver #RidleyScott #LadyGaga - CreativLicense_ : Adam Driver to star as Maurizio Gucci in #GucciMovie. #AdamDriver #RidleyScott #LadyGaga -

Ultime Notizie dalla rete : Gucci Jeremy Gucci: Jeremy Irons nel cast del film diretto da Ridley Scott Movieplayer.it Una festa di lucciole: breve racconto del GucciFest

Tra la mini serie Ouverture Of Something That Never Ended, codiretta da Alessandro Michele e Gus Van Sant, e i cortometraggi realizzati per presentare le creazioni di 15 designer emergenti, ecco un br ...

Tutto sul Gucci Fest di Alessandro Michele e Gus Van Sant

Sette episodi che presentano il nuovo corso creativo del brand con Silvia Calderoni, Harry Styles, Billie Eilish e Florence Welch ...

Tra la mini serie Ouverture Of Something That Never Ended, codiretta da Alessandro Michele e Gus Van Sant, e i cortometraggi realizzati per presentare le creazioni di 15 designer emergenti, ecco un br ...Sette episodi che presentano il nuovo corso creativo del brand con Silvia Calderoni, Harry Styles, Billie Eilish e Florence Welch ...