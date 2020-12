GTA Online, nightclub sotterranei e DJ reali per ascoltare musica “dal vivo” (Di martedì 8 dicembre 2020) Grand Theft Auto Online sta per ottenere presto un proprio spazio per i concerti con l’apertura di The Music Locker, un locale notturno sotterraneo che ospiterà alcuni DJ del mondo reale. L’annuncio di lunedì sta a dimostrare che lo sviluppatore Rockstar Games prenderà spunto da altri giochi multiplayer come Fortnite e Roblox. Questi giochi e molti altri hanno iniziato a trasformare i loro spazi virtuali in luoghi di intrattenimento che, in questo periodo di pandemia, sono diventati strumenti vitali per colmare il vuoto lasciato dalla mancanza di musica dal vivo e da altri eventi del mondo reale. L’approccio di Epic con Fortnite è stato quello di ingaggiare grandi nomi della musica elettronica e dell’hip-hop, come Diplo e Travis Scott, per esibirsi in scenografie surreali sulla sua isola virtuale, il tutto ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 8 dicembre 2020) Grand Theft Autosta per ottenere presto un proprio spazio per i concerti con l’apertura di The Music Locker, un locale notturno sotterraneo che ospiterà alcuni DJ del mondo reale. L’annuncio di lunedì sta a dimostrare che lo sviluppatore Rockstar Games prenderà spunto da altri giochi multiplayer come Fortnite e Roblox. Questi giochi e molti altri hanno iniziato a trasformare i loro spazi virtuali in luoghi di intrattenimento che, in questo periodo di pandemia, sono diventati strumenti vitali per colmare il vuoto lasciato dalla mancanza didal vivo e da altri eventi del mondo reale. L’approccio di Epic con Fortnite è stato quello di ingaggiare grandi nomi dellaelettronica e dell’hip-hop, come Diplo e Travis Scott, per esibirsi in scenografie sursulla sua isola virtuale, il tutto ...

