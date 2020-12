Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck si infuria in diretta con Stefania Orlando: “Taci, falsona” (Di martedì 8 dicembre 2020) Nonostante sia uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck continua a scagliarsi contro i suoi ormai ex coinquilini. Nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 7 Dicembre, a scatenare le ire della Contessa è stata Stefania Orlando, rea di aver causato la sua eliminazione dal programma. Ancora scontri al Grande Fratello Vip. Questa volta ad andare su tutte le furie è stata Patrizia De Blanck che davanti ad un incredulo Alfonso Signorini, si è lasciata andare a pesanti imprecazioni contro la sua ex coinquilina Stefania Orlando. Nell’ultima puntata ci si è concentrati sulla reciproca antipatia tra la Orlando e Adua Del Vesco e dopo un acceso confronto ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 8 dicembre 2020) Nonostante sia uscita dalla casa delVip,Decontinua a scagliarsi contro i suoi ormai ex coinquilini. Nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 7 Dicembre, a scatenare le ire della Contessa è stata, rea di aver causato la sua eliminazione dal programma. Ancora scontri alVip. Questa volta ad andare su tutte le furie è stataDeche davanti ad un incredulo Alfonso Signorini, si è lasciata andare a pesanti imprecazioni contro la sua ex coinquilina. Nell’ultima puntata ci si è concentrati sulla reciproca antipatia tra lae Adua Del Vesco e dopo un acceso confronto ...

trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - assy_1998 : RT @trashagonistico: Ascoltate bene il bel “complimento” che dice alla fine. Gli autori del grande fratello, e compreso il presentatore dov… - rajnbowmuke : Grande fratello che ne dici di fare un bel tampone a tutti i concorrenti eliminati (possiamo fare a meno della cont… - MadamaButterfl8 : RT @nightceo1: La voce del grande fratello prende in giro Stefania???? #gfvip -