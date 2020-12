Grande Fratello Vip 5: Maria Teresa Ruta, gaffe durante la nomination (Di martedì 8 dicembre 2020) Al termine della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 7 dicembre 2020, Alfonso Signorini riferisce ai Vipponi che e’ arrivato il momento delle nomination. Dopo la fatidica “pesca” che permette di decretare che tipo di nomination dovranno fare i concorrenti (palese o segreta), ecco giungere il momento di Maria Teresa Ruta che, approfittando della circostanza, decide di salutare coloro che sono usciti dalla Casa. Purtroppo, pero’, mentre e’ intenta a menzionare tutti, confonde qualcuno facendo una clamorosa gaffe! Grande Fratello Vip puntata 24 del 7 dicembre 2020: Maria Teresa Ruta racconta di aver ricevuto delle proposte indecenti Nella ventiquattresima puntata ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 dicembre 2020) Al termine della puntata delVip di lunedì 7 dicembre 2020, Alfonso Signorini riferisce ai Vipponi che e’ arrivato il momento delle. Dopo la fatidica “pesca” che permette di decretare che tipo didovranno fare i concorrenti (palese o segreta), ecco giungere il momento diche, approfittando della circostanza, decide di salutare coloro che sono usciti dalla Casa. Purtroppo, pero’, mentre e’ intenta a menzionare tutti, confonde qualcuno facendo una clamorosaVip puntata 24 del 7 dicembre 2020:racconta di aver ricevuto delle proposte indecenti Nella ventiquattresima puntata ...

