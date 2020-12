‘Grande Fratello Vip 5’: l’opinione di Chia sulla ventiquattresima puntata (Di martedì 8 dicembre 2020) Ora, io lo capisco che in tempo di pandemia non sia poi così semplice organizzare trasmissioni e palinsesti, vista la trafila di controlli che occorre fare anche solo per avere due ospiti in uno studio televisivo (sempre adeguatamente distanziati, s’intende… a meno che non facciano De Blanck di cognome e – dopo aver mandato affanculo chiunque capitasse loro a tiro nella Casa – continuino a farlo anche con le basilari norme igienico sanitarie, certo…), capisco anche che un programma come il Grande Fratello – specie vista la serie di sfighe varie ed eventuali inanellate dall’ultima edizione di Ballando con le Stelle che ne hanno minato di puntata in puntata la prosecuzione, roba che la sera della finale manco Milly Carlucci ci credeva di avercela fatta a concludere lo show – sia oggettivamente tra i meno a rischio, dato che i concorrenti ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 dicembre 2020) Ora, io lo capisco che in tempo di pandemia non sia poi così semplice organizzare trasmissioni e palinsesti, vista la trafila di controlli che occorre fare anche solo per avere due ospiti in uno studio televisivo (sempre adeguatamente distanziati, s’intende… a meno che non facciano De Blanck di cognome e – dopo aver mandato affanculo chiunque capitasse loro a tiro nella Casa – continuino a farlo anche con le basilari norme igienico sanitarie, certo…), capisco anche che un programma come il Grande– specie vista la serie di sfighe varie ed eventuali inanellate dall’ultima edizione di Ballando con le Stelle che ne hanno minato diinla prosecuzione, roba che la sera della finale manco Milly Carlucci ci credeva di avercela fatta a concludere lo show – sia oggettivamente tra i meno a rischio, dato che i concorrenti ...

trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GiacomoG3 : RT @ricineffabile: 3.649.000 di spettatori ieri sera, la puntata più vista tra tutte. Ma volete capire che quest’anno, non è che Tommaso è… - marinellapastor : RT @annullataa: -FRANCESCA K ELIMINATA. -GUENDA ELIMINATA. -TOMMASO NON IMMUNE. -STEFANIA ORLANDO NON IMMUNE. E INDOVINATE PERCHÈ? PER… - cryxhz : RT @Federicaaa11: FRANCESCO IERI SERA: “Tommy tu non hai idea, non posso dirti altro ma TU NON HAI IDEA FUORI” 3.649.000 spettatori, la p… -

