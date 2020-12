‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 85: commenti al live (Di martedì 8 dicembre 2020) giorno 85 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 8 dicembre 2020)85 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - allemacc : RT @jabbaTM: Pagate in Contanti è un vostro Diritto Costituzionale fare la Lotteria degli Scontrini è come fare i Vaccini, è il Grande frat… - micatrashtv : RT @nightceo1: La voce del grande fratello prende in giro Stefania???? #gfvip - Krackkrack2 : @FrancescoSaya86 @MulherAranha3 @fanpage Rispondo alla brasiliana che mi ha bloccato..1. NON SI PUÒ VOTARE IN UN GR… - gjscco : RT @Pinosuma1: @filipio_ Come quando,si attiva una scheda telefonica..Da quel momento, sei un partecipante, al grande fratello.. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello La piccola grande voce la trama del film su Rai Premium stasera martedì 8 dicembre Zazoom Blog