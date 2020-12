Grande Fratello Vip 5: Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma: “Falsa” (Di martedì 8 dicembre 2020) Durante la messa in onda della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 7 dicembre 2020, e’ emersa una storia sconosciuta al Grande pubblico, ovvero quella relativo al rapporto che Selvaggia Roma ha e ha avuto con il padre. Purtroppo, pero’, a distanza di poche ore, un’ex amica dell’influencer, Eliana Michelazzo, ha postato delle stories su Instagram che hanno incrementato i dubbi sulla veridicita’ di quanto affrontato in puntata. Grande Fratello Vip puntata 24 del 7 dicembre 2020: il passato di Selvaggia Roma Nella ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip, in onda il 7 dicembre 2020, Alfonso Signorini mostra delle clip dove emergono ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 dicembre 2020) Durante la messa in onda della ventiquattresima puntata delVip, andata in onda il 7 dicembre 2020, e’ emersa una storia sconosciuta alpubblico, ovvero quella relativo al rapporto cheha e ha avuto con il padre. Purtroppo, pero’, a distanza di poche ore, un’ex amica dell’influencer,, ha postato delle stories su Instagram che hanno incrementato i dubbi sulla veridicita’ di quanto affrontato in puntata.Vip puntata 24 del 7 dicembre 2020: il passato diNella ventiquattresima puntata delVip, in onda il 7 dicembre 2020, Alfonso Signorini mostra delle clip dove emergono ...

