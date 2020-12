Grande Fratello Vip 5: Andrea Zelletta parla di Pierpaolo Pretelli: “Ci sono rimasto male” (Di martedì 8 dicembre 2020) Durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 7 dicembre 2020, Alfonso Signorini annuncia il momento delle nomination (palesi e segrete). Andrea Zelletta viene nominato da Giulia Salemi, ma al tarantino la sua giustificazione non piace. Dopo la puntata si estranea dal gruppo in attesa di un conforto amichevole da parte di Pierpaolo Pretelli, ma questo non sembra curarsi di lui e Andrea decide di sfogarsi con due coinquiline. Grande Fratello Vip puntata 24 del 7 dicembre 2020: il momento delle nomination Al termine della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 7 dicembre 2020, come di consueto, Alfonso Signorini annuncia il momento delle nomination che si dividono tra palesi e segrete. A un ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 dicembre 2020) Durante la puntata delVip di lunedì 7 dicembre 2020, Alfonso Signorini annuncia il momento delle nomination (palesi e segrete).viene nominato da Giulia Salemi, ma al tarantino la sua giustificazione non piace. Dopo la puntata si estranea dal gruppo in attesa di un conforto amichevole da parte di, ma questo non sembra curarsi di lui edecide di sfogarsi con due coinquiline.Vip puntata 24 del 7 dicembre 2020: il momento delle nomination Al termine della puntata delVip di lunedì 7 dicembre 2020, come di consueto, Alfonso Signorini annuncia il momento delle nomination che si dividono tra palesi e segrete. A un ...

