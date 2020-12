Grande Fratello Vip 5, 24^ Puntata: Elisabetta Gregoraci Lascia la Casa e Bacia Pierpaolo Pretelli! (Di martedì 8 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5, 24^ Puntata: tra gli argomenti caldi la confessione di Tommaso su Oppini ma non solo. Sorprese, racconti, colpi di scena, nuovi concorrenti in arrivo e nuove nomination. Ecco che cosa è successo durante questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. Grande Fratello Vip 5, 24^ Puntata: Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si incontrano! Alfonso Signorini apre la 24^ Puntata del Grande Fratello Vip 5 annunciando che nella Puntata di venerdì entreranno in Casa tre nuovi concorrenti: Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Elisabetta Gregoraci dovrebbe invece abbandonare definitivamente dopo qualche giorno nel cucurio insieme a ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 8 dicembre 2020)Vip 5, 24^: tra gli argomenti caldi la confessione di Tommaso su Oppini ma non solo. Sorprese, racconti, colpi di scena, nuovi concorrenti in arrivo e nuove nomination. Ecco che cosa è successo durante questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5.Vip 5, 24^: Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si incontrano! Alfonso Signorini apre la 24^delVip 5 annunciando che nelladi venerdì entreranno intre nuovi concorrenti: Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini.dovrebbe invece abbandonare definitivamente dopo qualche giorno nel cucurio insieme a ...

