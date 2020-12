Gran Turismo 7 sarà esclusiva PS5, niente PS4 ma uscirà nel 2021? (Di martedì 8 dicembre 2020) Tanti sono i giocatori che non vedono l'ora di mettere le mani sulle prossime esclusive di PS5. Mentre il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha notoriamente affermato che la sua azienda "crede nelle generazioni", un certo numero di blockbuster per PS5, tra cui Spider-Man: Miles Morales e Horizon Forbidden West, da allora si sono rivelati titoli crossgen. Si dice che altri, come God of War Ragnarok, lo siano; tuttavia, nella colonnina delle esclusive PlayStation 5 potremmo mettere Gran Turismo 7, almeno secondo quanto trapelato recentemente. Sony ha da poco pubblicato un trailer PS5 chiamato "Nuovi giochi in arrivo", che contiene principalmente filmati che abbiamo visto prima, ma include alcune informazioni interessanti sui piani di pubblicazione di Sony. Ogni gioco in primo piano elenca le piattaforme su cui arriverà, con i giochi che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 8 dicembre 2020) Tanti sono i giocatori che non vedono l'ora di mettere le mani sulle prossime esclusive di PS5. Mentre il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha notoriamente affermato che la sua azienda "crede nelle generazioni", un certo numero di blockbuster per PS5, tra cui Spider-Man: Miles Morales e Horizon Forbidden West, da allora si sono rivelati titoli crossgen. Si dice che altri, come God of War Ragnarok, lo siano; tuttavia, nella colonnina delle esclusive PlayStation 5 potremmo mettere7, almeno secondo quanto trapelato recentemente. Sony ha da poco pubblicato un trailer PS5 chiamato "Nuovi giochi in arrivo", che contiene principalmente filmati che abbiamo visto prima, ma include alcune informazioni interessanti sui piani di pubblicazione di Sony. Ogni gioco in primo piano elenca le piattaforme su cui arriverà, con i giochi che ...

Eurogamer_it : #GranTurismo7 esclusiva #PS5 e in arrivo il prossimo anno? - infoitscienza : Gran Turismo 7: data di uscita rimandata secondo un nuovo trailer - StampaCuneo : Matteo Greco è re nel Gran Turismo Sprint ed Endurance Pro Am - LaStampa : Il pilota albese ha suggellato una stagione memorabile con il doppio trionfo nell’ultima prova sull’autodromo roman… - PlayTrucos : Gran Turismo 7 apparentemente non sarà cross-gen, verrà lanciato solo su PS5 -