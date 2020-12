Gran Bretagna | via alle prime vaccinazioni anti-Covid

Leggi su inews24

Il Regno Unito taglia un traguardo storico: è il primo Paese d'Occidente a dare il via alla somministrazione dei primi vaccini. "È un giorno straordinario nella lotta contro il Coronavirus. Oggi, grazie agli scienziati possiamo davvero sperare in un futuro migliore". Così il premier Boris Johnson apre a quello che per l'Inghilterra è un momento