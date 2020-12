Governance Recovery Plan | riforma Mes e nuova legge elettorale | i tre dossier che dividono la maggioranza Renzi | «Rottura? temo di sì»

(Di martedì 8 dicembre 2020) Prossime ore decisive sia per definire una cabina di regia con il compito di gestire i 196 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sia per trovare un’intesa sulladel Salva Stati

Prossime ore decisive sia per definire una cabina di regia con il compito di gestire i 196 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sia per trovare un’intesa sulla riforma del Salva Stati ..."Il problema non è solo la governance del Recovery, è tutto il piano. Se pensano che io stia scherzando, mi conoscono poco. Se non cambia, io mi sgancio“. Che i nervi in casa del Governo fossero tesi ...