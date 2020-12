Google Foto introduce un nuovo effetto HDR nell’editor di immagini (Di martedì 8 dicembre 2020) Mentre il Feature Drop di dicembre ha portato miglioramenti per le Foto del cielo, Google Foto sta rilasciando in queste ore una novità legata all’editor di immagini. È infatti sufficiente entrare nella scheda “Regola” e scorrere fino a trovare la nuova icona HDR, contraddistinta da un pallino giallo che la mette in evidenza per il L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 8 dicembre 2020) Mentre il Feature Drop di dicembre ha portato miglioramenti per ledel cielo,sta rilasciando in queste ore una novità legata all’editor di. È infatti sufficiente entrare nella scheda “Regola” e scorrere fino a trovare la nuova icona HDR, contraddistinta da un pallino giallo che la mette in evidenza per il L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Google effettuerà cambiamenti in merito alla policy di Gmail. Gli utentii riceveranno una e-mail con tutte le indicazioni nei prossimi giorni.

Google Pixel, aggiornamento di dicembre: signore e signori, c'è Baby Yoda!

Google ha ufficializzato l'arrivo dell'aggiornamento di dicembre 2020 per quel che concerne i suoi smartphone Pixel. C'è anche Baby Yoda!

