Golden Milk | come si prepara e quali benefici ha

Leggi su vanityfair

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il Golden Milk, conosciuto anche come latte d’oro o latte di curcuma, negli ultimi anni è uno degli health drink preferiti dalle celebrieties. Tanto che le videoricette e le foto di questa bevanda spopolano anche su Instagram. Originario dell’Asia Orientale, il Golden Milk è una bevanda della tradizione ayurvedica molto apprezzata per le sue virtù benefiche. Consumato al mattino a colazione, è un’ottima alternativa al classico cappuccino. Bevuto a merenda dà la carica per contrastare i cali di energia. Assicura una serie di nutrienti preziosi per il corretto funzionamento dell’organismo soprattutto nei periodi maggiormente impegnativi per l’organismo come il cambio di stagione. «Contiene un pool di sostanze antiossidanti. In particolare apporta flavonoidi, curcumina e vitamina C, che contrastano i danni dei radicali liberi responsabili dello stress ossidativo» dice Nicoletta Bocchino, biologa nutrizionista. «Questa bevanda è poi un toccasana per i malesseri da raffreddamento. Ha infatti proprietà antinfiammatorie, immunostimolanti, antivirali e antibatteriche. Contiene tutta una serie di nutrienti che aumentano le difese del sistema immunitario» spiega l’esperta. Un altro vantaggio di questo health drink è che è facile e veloce da fare. Ecco come si prepara il Golden Milk e quali benefici ha.