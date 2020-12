Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: stangate in casa Juventus e Roma (Di martedì 8 dicembre 2020) Sono stati appena pubblicati gli squalificati del campionato di Serie A. L’ultima giornata ha fornito interessanti indicazioni, in particolar modo colpo grosso del Napoli che ha conquistato tre punti contro il Crotone, vittoria in rimonta della Juventus contro il Torino. L’Inter continua la marcia positiva dopo il successo contro il Bologna, inarrestabile anche il Milan che ha avuto la meglio della Sampdoria in trasferta. Blitz anche della Lazio, deludente 0-0 tra Roma e Sassuolo. Nel frattempo è arrivata una stangata dal giudice sportivo per il portiere della Juventus Pinsoglio e per l’allenatore della Roma Fonseca. Gli squalificati in Serie A Il giudice sportivo dott. Gerardo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 8 dicembre 2020) Sono stati appena pubblicati glidel campionato diA. L’ultima giornata ha fornito interessanti indicazioni, in particolar modo colpo grosso del Napoli che ha conquistato tre punti contro il Crotone, vittoria in rimonta dellacontro il Torino. L’Inter continua la marcia positiva dopo il successo contro il Bologna, inarrestabile anche il Milan che ha avuto la meglio della Sampdoria in trasferta. Blitz anche della Lazio, deludente 0-0 trae Sassuolo. Nel frattempo è arrivata una stangata dalper il portiere dellaPinsoglio e per l’allenatore dellaFonseca. GliinA Ildott. Gerardo ...

GDS_it : #Juventus, #Paratici e #Nedved squalificati e multati per aver offeso gli arbitri dalla tribuna… - CalcioWeb : Sono stati pubblicati gli squalificati nel campionato di @SerieA, stangate per @juventusfc e Roma - marinabeccuti : Giudice Sportivo, sono 4 gli squalificati. Nessuno per Torino ed Udinese - Torinogranatait : Giudice Sportivo, sono 4 gli squalificati. Nessuno per Torino ed Udinese - GruppoEsperti : #Juve, ancora squalificato #Morata #Fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Gli squalificati Fantacalcio, gli squalificati per l’undicesima giornata: out Morata e altri cinque Fantamagazine GIUDICE SPORTIVO: Squalificato Pinsoglio, inibiti Nedved e Paratici

Il Giudice Sportivo, relativamente alle gare della decima giornata di Serie A, ha squalificato quattro calciatori. Federico Ceccherini dell'Hellas Verona, Pedro della Roma, Jacopo Petriccione del ...

Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per l'11^ giornata

Per Fonseca 1 giornata di squalifica e un ammenda di 10mila euro dopo l'espulsione nella partita contro il Sassuolo. Una giornata di squalifica anche per Pedro. Inibiti Nedved e Paratici ...

Il Giudice Sportivo, relativamente alle gare della decima giornata di Serie A, ha squalificato quattro calciatori. Federico Ceccherini dell'Hellas Verona, Pedro della Roma, Jacopo Petriccione del ...Per Fonseca 1 giornata di squalifica e un ammenda di 10mila euro dopo l'espulsione nella partita contro il Sassuolo. Una giornata di squalifica anche per Pedro. Inibiti Nedved e Paratici ...