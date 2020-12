GLi effetti collaterali del vaccino anti COVID (Di martedì 8 dicembre 2020) Quali sono ? Qualche giorno fa Ilaria Capua, direttrice del centro ‘One Health’ dell’università della Florida, intervistata nella trasmissione “L’aria di domenica” de La 7, spiegava che “i vaccini sono sicuri“: sono “vaccini sofisticati, di ultima generazione”, che “massimizzano la risposta dell’organismo e minimizzano i potenziali effetti collaterali”. Sono inoltre “talmente affinati che aggiungono un livello di sicurezza maggiore perché non portano con sé componenti”. Oggi sul Mattino viene spiegato che durante la sperimentazione sono stati registrati effetti collaterali come mal di testa e dolori muscolari: La rivista Science, in un articolo intitolato “L’opinione pubblica deve essere preparata agli effetti collaterali del vaccino”, parla della sperimentazione. Per ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Quali sono ? Qualche giorno fa Ilaria Capua, direttrice del centro ‘One Health’ dell’università della Florida, intervistata nella trasmissione “L’aria di domenica” de La 7, spiegava che “i vaccini sono sicuri“: sono “vaccini sofisticati, di ultima generazione”, che “massimizzano la risposta dell’organismo e minimizzano i potenziali”. Sono inoltre “talmente affinati che aggiungono un livello di sicurezza maggiore perché non portano con sé componenti”. Oggi sul Mattino viene spiegato che durante la sperimentazione sono stati registraticome mal di testa e dolori muscolari: La rivista Science, in un articolo intitolato “L’opinione pubblica deve essere preparata aglidel”, parla della sperimentazione. Per ...

GassmanGassmann : Un abbraccio a tutti coloro che stanno subendo in questi giorni,gli effetti dei cambiamenti climatici. I disastri a… - carlaruocco1 : Al #Pincio partono scontri fisici tra due comitive di ragazzi, per fortuna non ci sono stati feriti o denunciati, g… - sole24ore : Come si misurano gli effetti del Covid-19 sulla salute di mamme e bambini - Carmelo23724032 : @milaunicoamore Si, in effetti..... Il problema è che Napoli stravedeva per Maradona prova ne sia che gli ha perdon… - 75Ginny : RT @LaVeritaWeb: Gli effetti dell'isteria da virus in un surreale futuro: da cittadini a «Potenziali malati». E chi rifiuterà di farsi inoc… -