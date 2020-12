Giustina muore a 39 anni per il Covid: si era contagiata nell’asilo dove lavorava (Di martedì 8 dicembre 2020) Morta a 39 anni a causa del coronavirus. Giustina Brigido, questo il suo nome, è fra le vittime più giovani del Covid-19 in Puglia. Moglie e mamma di un bimbo piccolo, lavorava come collaboratrice scolastica e si sarebbe contagiata proprio a scuola, all’istituto San Francesco d’Assisi, scuola dell’infanzia di Polignano a Mare, lo scorso ottobre ma in breve tempo la situazione è precipitata. Le condizioni di Giustina sono apparse gravi sin da subito, al punto da richiedere immediatamente il ricovero in ospedale nel reparto di terapia intensiva, dove si è infine verificato il decesso. A dare la triste notizia che ha gettato nello sconforto tutta la comunità è stato Domenico Vitto, sindaco di Polignano a Mare, sui suoi canali social. (Continua dopo la foto) “La morte è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Morta a 39a causa del coronavirus.Brigido, questo il suo nome, è fra le vittime più giovani del-19 in Puglia. Moglie e mamma di un bimbo piccolo,come collaboratrice scolastica e si sarebbeproprio a scuola, all’istituto San Francesco d’Assisi, scuola dell’infanzia di Polignano a Mare, lo scorso ottobre ma in breve tempo la situazione è precipitata. Le condizioni disono apparse gravi sin da subito, al punto da richiedere immediatamente il ricovero in ospedale nel reparto di terapia intensiva,si è infine verificato il decesso. A dare la triste notizia che ha gettato nello sconforto tutta la comunità è stato Domenico Vitto, sindaco di Polignano a Mare, sui suoi canali social. (Continua dopo la foto) “La morte è ...

fortunee_h : Coronavirus in Puglia, Giustina muore a 39 anni: si sarebbe contagiata nella scuola dove lavorava - CarmenDambruoso : Coronavirus in Puglia, Giustina muore a 39 anni: si sarebbe contagiata nella scuola dove lavorava - Marcocal84 : Povera donna, grazie #Azzolina #COVID19 - Today_it : Muore a 39 anni dopo essersi contagiata al lavoro: lascia un bimbo di due anni - cafifal : RT @fanpage: Coronavirus in Puglia, Giustina muore a 39 anni: si sarebbe contagiata nella scuola dove lavorava -