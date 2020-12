Giudice Sportivo Serie A: gli squalificati dopo la 10a giornata di campionato (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni sugli squalificati dopo la decima giornata di Serie A Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni riguardanti gli squalificati al termine della decima giornata di Serie A. Saranno quattro i calciatori che non prenderanno parte al prossimo turno di campionato. Una giornata di stop a Federico Ceccherini (Hellas Verona), Pedro (Roma), Jacopo Petriccione (Crotone) e Carlo Pinsoglio (Juventus). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Ilha reso note le decisioni suglila decimadiA Ilha reso note le decisioni riguardanti glial termine della decimadiA. Saranno quattro i calciatori che non prenderanno parte al prossimo turno di. Unadi stop a Federico Ceccherini (Hellas Verona), Pedro (Roma), Jacopo Petriccione (Crotone) e Carlo Pinsoglio (Juventus). Leggi su Calcionews24.com

GiankyK : @cafolletto @g_oliveto @ZZiliani questo è un giudizio, in assenza di una minima prova, altrimenti la ASL, ente pubb… - GiuseppeGatta87 : @1926Azzurro @pisto_gol E anche per il giudice sportivo ci vogliono delle prove che confermino il coinvolgimento di… - 1926Azzurro : @GiuseppeGatta87 @pisto_gol Dell'eventuale intervento del giudice sportivo su questa vicenda. Non dell'esito della… - psb_original : Giudice Sportivo - In tre squalificati per una giornata #SerieB - GiankyK : @1926Azzurro @GiuseppeGatta87 @pisto_gol al giudice sportivo per sentenziare slealtà sportiva 15 giorni fa sono bas… -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Sportivo Giudice Sportivo: le decisioni che riguardano l'Alessandria (08/12/2020) GrigiOnLine Giudice Sportivo Serie A: gli squalificati dopo la 10a giornata di campionato

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni sugli squalificati dopo la decima giornata di Serie A: l'elenco dei sospesi ...

Giudice Sportivo Serie A: le decisioni dopo la 10a giornata

Giudice Sportivo Serie A: tutte le decisioni dopo la decima giornata del campionato 2020/21. Il comunicato ufficiale ...

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni sugli squalificati dopo la decima giornata di Serie A: l'elenco dei sospesi ...Giudice Sportivo Serie A: tutte le decisioni dopo la decima giornata del campionato 2020/21. Il comunicato ufficiale ...