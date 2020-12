Giudice Sportivo, inibizione e multa per Paratici e Nedved per insulti agli arbitri (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Giudice Sportivo ha pubblicato il comunicato riguardante le sanzioni comminate per i comportamenti tenuti in campo nella decima giornata di campionato. Alla voce espulsioni ci sono quelle destinate ai dirigenti della Juventus Pavel Nedved e Fabio Paratici. Entrambi ricevono un’inibizione a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società bianconera nell’ambito federale (Nedved fino al 21 dicembre e Paraticifino al 14). Nedved dovrà anche pagare una multa di 10.000 euro. Per entrambi, la motivazione è essersi rivolti agli arbitri con “epiteti gravemente insultanti” ed “espressioni irriguardose”. “ESPULSI inibizione A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.l.G.C., A ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) Ilha pubblicato il comunicato riguardante le sanzioni comminate per i comportamenti tenuti in campo nella decima giornata di campionato. Alla voce espulsioni ci sono quelle destinate ai dirigenti della Juventus Pavele Fabio. Entrambi ricevono un’a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società bianconera nell’ambito federale (fino al 21 dicembre efino al 14).dovrà anche pagare unadi 10.000 euro. Per entrambi, la motivazione è essersi rivolticon “epiteti gravemente insultanti” ed “espressioni irriguardose”. “ESPULSIA SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.l.G.C., A ...

