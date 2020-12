Ghirelli sul Livorno | “Si può concretizzare il rischio del fallimento”

(Di martedì 8 dicembre 2020) Francesco, presidente della Lega Pro, si è espresso sulla difficile situazione finanziaria delattraverso una nota. Queste le parole di: “In relazione alle dichiarazioni del direttore generale del, Danilo Mariani, sono in attesa di ricevere una formale comunicazione da parte della società nella quale vengano illustrati quelli che ritengano possano essere delle situazioni in contrasto con la normativa federale. Non appena tale comunicazione mi perverrà sarà mia premura effettuare l’immediato inoltro alla Procura Federale. Per quanto concerne la fideiussione integrativa budget ribadisco quanto già formalmente comunicato alla società ossia che la stessa deve necessariamente essere sostituita. Ho evidenziato al sig. Mariani che la mia preoccupazione nasce dal fatto che si trascina una ...

Dall’inizio della stagione e fino al 30 novembre 2020, in Serie C sono stati fatti 75.827 tamponi sui calciatori e sui gruppi squadra. Dopo 31 positività registrate nel precampionato, al 30 novembre n ..."Nella giornata di ieri il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, mi ha telefonato due volte scusandosi per quanto è accaduto durante la gara Grosseto-Novara in relazione al rigore fantasma co ...