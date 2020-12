GF Vip, Stefania Orlando in crisi dopo la puntata: “Sembro la str***a”, lo sfogo contro gli autori (Di martedì 8 dicembre 2020) La ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip è stata un tripudio di emozioni e scontri tra gli inquilini della Casa, i quali non si sono risparmiati in lacrime, gioie, confronti e dispiaceri. I contrasti più accesi sono stati indubbiamente quelli tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Le due donne, reduci da diversi battibecchi avvenuti nel corso della scorsa settimana per via delle nomination, sembrano non trovare un punto d’incontro, tant’è che le divergenze caratteriali hanno sollevato nuovamente uno scontro tra le due gieffine. A diretta finita le due inquiline hanno provato a chiarirsi, ma senza di fatto riuscirci. E dopo l’ennesima incomprensione sembra che Stefania Orlando sia tra le due quella che ha accusato con maggiore impatto lo ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 8 dicembre 2020) La ventiquattresimadel Grande Fratello Vip è stata un tripudio di emozioni e scontri tra gli inquilini della Casa, i quali non si sono risparmiati in lacrime, gioie, confronti e dispiaceri. I contrasti più accesi sono stati indubbiamente quelli trae Rosalinda Cannavò. Le due donne, reduci da diversi battibecchi avvenuti nel corso della scorsa settimana per via delle nomination, sembrano non trovare un punto d’in, tant’è che le divergenze caratteriali hanno sollevato nuovamente uno stra le due gieffine. A diretta finita le due inquiline hanno provato a chiarirsi, ma senza di fatto riuscirci. El’ennesima incomprensione sembra chesia tra le due quella che ha accusato con maggiore impatto lo ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono... Pierpaolo e Stefania! #GFVIP - infoitcultura : 'Gf Vip 5', Stefania Orlando demoralizzata dopo le clip andate in onda in puntata: ecco cos'è successo! | Isa e Chia - MamaaaaaaUhhhh : Ho visto gente che già la stava criticando in massa sull'hashtag e ho cercato l'articolo, ve lo incollo.… - ilenia71148501 : E questa è la vostra Queen ok va bene #gfvip #rosmello - Gfvip20202 : Sempre più in basso. #rosmello -