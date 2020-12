GF Vip, le parole di Pupo per Signorini: “Ha trasformato il racconto del reality” (Di martedì 8 dicembre 2020) La 24esima puntata del GF Vip è terminata, le parole in studio di Pupo per l’amico Alfonso Signorini hanno lasciato tutti stupiti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Anche la ventiquattresima puntata del GF Vip è giunta al termine tra colpi di scena e commenti infuocati in L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 8 dicembre 2020) La 24esima puntata del GF Vip è terminata, lein studio diper l’amico Alfonsohanno lasciato tutti stupiti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Anche la ventiquattresima puntata del GF Vip è giunta al termine tra colpi di scena e commenti infuocati in L'articolo proviene da YesLife.it.

ElisaDiGiacomo : GF Vip, Elisabetta discute con Antonella Elia: 'Non hai dato peso alle parole' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'se lo vuoi pronto a fare un passo indietro'. Zorzi confessa, innamorato di Oppini: le toccant… - pairsonnalitesF : GF Vip, Malgioglio criticato per parole a Zorzi: 'Quelli come noi destinati a stare soli': ... persone di sesso opp… - StePiscioneri : Autori in confessionale: Vip mi raccomando dite parole belle per Miss Montecarlo #GFVIP - filibertoblu : Abate ha detto una cosa giusta Praticamente i vip usciti sono salme sedute senza diritto di parole #GFVIP -