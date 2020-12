GF Vip, il pubblico insorge per il gravissimo insulto della De Blanck a Stefania Orlando (Di martedì 8 dicembre 2020) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 si è fortemente esagerato contro Stefania Orlando, che giustamente è rimasta molto delusa e amareggiata. A darle contro è stata in primis l’opinionista Antonella Elia, che l’ha definita “la pettegola per eccellenza”, perché si immischia in tutte le dinamiche della Casa. L’ira di Patrizia De Blanck nei confronti di Stefania Orlando Ma il peggio è venuto dopo, quando Patrizia De Blanck in studio si è alzata in piedi per intromettersi nella lite che stava avvenendo nel frattempo nel soggiorno tra Stefania Orlando e Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò. La prima è stata insultata pesantemente contessa Patrizia De Blanck, che nei suoi confronti continua a covare rancore per via ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 dicembre 2020) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 si è fortemente esagerato contro, che giustamente è rimasta molto delusa e amareggiata. A darle contro è stata in primis l’opinionista Antonella Elia, che l’ha definita “la pettegola per eccellenza”, perché si immischia in tutte le dinamicheCasa. L’ira di Patrizia Denei confronti diMa il peggio è venuto dopo, quando Patrizia Dein studio si è alzata in piedi per intromettersi nella lite che stava avvenendo nel frattempo nel soggiorno trae Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò. La prima è stata insultata pesantemente contessa Patrizia De, che nei suoi confronti continua a covare rancore per via ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che gli altri due VIP salvi sono... Dayane e Selvaggia! #GFVIP - GrandeFratello : Con più di 4 milioni di voti, il pubblico ha deciso che il VIP che deve definitivamente abbandonare la Casa di… - lifepeople_mag : Una Prima alla Scala che entrerà nella storia del teatro per tanti elementi, a cui però ne è mancato uno fondamenta… - marina_estati : @unicorniens_ #GFVIP Doveva giustificare i € 20 mila settimanali offerti alla Gregoraci per non parlare dei 100 mil… - iaianumero8 : @GrandeFratello volevo solo dirvi che di questo passo se continueranno a uscire gli amati dal pubblico italiano poi… -