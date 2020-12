(Di martedì 8 dicembre 2020)undel Grande Fratello Vip. Lo ha annunciato Alfonso Signorini nella scorsa puntata del programma. “, seiuno dei concorrenti del Grande Fratello Vip”, ha detto Alfonso Signorini in diretta. Sorpresi i gieffini, ormai già affezionati alla presenza di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

pairsonnalitesF : Grande Fratello Vip 5, Cristiano Malgioglio: “noi omosessuali siamo destinati a rimanere soli”: Dire ad un ragazzo… - infoitcultura : GF Vip, Cristiano Malgioglio è ufficialmente un nuovo concorrente - clikservernet : GF Vip 5, Cristiano Malgioglio a Tommaso Zorzi: “Noi gay siamo destinati a rimanere soli” ma è polemica - Noovyis : (GF Vip 5, Cristiano Malgioglio a Tommaso Zorzi: 'Noi gay siamo destinati a rimanere soli' ma è polemica) Playhitm… - Giuliasss3 : RT @24McCartney: “Cristiano voglio dirti che sei ufficialmente un nuovo concorrente del Grande Fratello VIP!” Cristiano: no ?? #GFVIP htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Cristiano

“ Uno schiaffo in faccia a pregiudizi e omofobia . Senza limiti di orientamento sessuale, colore, nazionalità, forma, religione”.Francesco Oppini ritorna nella casa del Grande Fratello per esprimergli a Tommaso Zorzi la sua vicinanza in un momento tanto particolare ...