‘Gf Vip 5’, ecco gli ascolti della ventiquattresima puntata! (Di martedì 8 dicembre 2020) La ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.649.000 spettatori pari al 19.8% di share. Le avventure dei Vipponi, ormai rassegnati a stare chiusi tra le mura di Cinecittà fino all’inizio del nuovo anno, continuano ad appassionare il pubblico di Canale 5, che ieri sera tra l’abbandono definitivo del gioco da parte di Elisabetta Gregoraci e l’emozionante incontro tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ha portato a casa un altro buon risultato. Il reality show di Alfonso Signorini, però, continua a non battere la concorrenza: su Rai Uno la fiction Vite in Fuga ha, infatti, conquistato 4.854.000 spettatori pari al 19% di share, pur finendo molto molto prima del programma Mediaset. Continua, infine, a tener botta – nonostante lo scontro con grossi colossi – Report su Rai Tre che ha raccolto davanti al video 2.557.000 spettatori pari ad ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 dicembre 2020) Lapuntata del Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.649.000 spettatori pari al 19.8% di share. Le avventure dei Vipponi, ormai rassegnati a stare chiusi tra le mura di Cinecittà fino all’inizio del nuovo anno, continuano ad appassionare il pubblico di Canale 5, che ieri sera tra l’abbandono definitivo del gioco da parte di Elisabetta Gregoraci e l’emozionante incontro tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ha portato a casa un altro buon risultato. Il reality show di Alfonso Signorini, però, continua a non battere la concorrenza: su Rai Uno la fiction Vite in Fuga ha, infatti, conquistato 4.854.000 spettatori pari al 19% di share, pur finendo molto molto prima del programma Mediaset. Continua, infine, a tener botta – nonostante lo scontro con grossi colossi – Report su Rai Tre che ha raccolto davanti al video 2.557.000 spettatori pari ad ...

