‘Gf Vip 5’, cambiano gli equilibri nella Casa: Selvaggia Roma dubita di Rosalinda Cannavò e si schiera dalla parte di Stefania Orlando, intanto Andrea Zelletta… (Di martedì 8 dicembre 2020) C’è aria di nuovi schieramenti nella Casa del Gf Vip 5. nella puntata di ieri sera, una clip ha mostrato le dure parole che Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno rivolto a Stefania Orlando, rea di essere “manipolatrice, falsa, insensibile, sempre pronta a mettere il dito nella piaga e a farsi i fatti degli altri“. Queste le accuse delle due amiche che poco avevano digerito la nomination a Rosalinda da parte di Stefania. La bionda showgirl, infatti, l’aveva motivata tirando di nuovo in ballo la questione sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra confessata dalla Cannavò. Dopo lo scontro di ieri sera, questa mattina Stefania ha ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 dicembre 2020) C’è aria di nuovimentidel Gf Vip 5.puntata di ieri sera, una clip ha mostrato le dure parole chee Dayane Mello hanno rivolto a, rea di essere “manipolatrice, falsa, insensibile, sempre pronta a mettere il ditopiaga e a farsi i fatti degli altri“. Queste le accuse delle due amiche che poco avevano digerito la nomination adadi. La bionda showgirl, infatti, l’aveva motivata tirando di nuovo in ballo la questione sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra confessata. Dopo lo scontro di ieri sera, questa mattinaha ...

fanpage : Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - infoitcultura : GF Vip, Eliana Michelazzo su Selvaggia: “Falsa, ha visto il padre 2 anni fa” - infoitcultura : Selvaggia Roma ha mentito al Gf vip? Sui social scoppia la bomba - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, cambiano gli equilibri nella Casa: #SelvaggiaRoma dubita di #RosalindaCannavò e si schiera dalla parte… - LSantillo_96 : RT @gieffepparo: Si stava meglio quando i concorrenti del GF Vip se la davano di santa ragione e non c'erano fandom isterici a creare guerr… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Grande Fratello, Balotelli: le parole destinate all'ex indignano i telespettatori Yahoo Finanza