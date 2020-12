GF Vip 2020, la Gregoraci bacia Pierpaolo, Zorzi incontra Oppini le pagelle della ventiquattresima puntata (Di martedì 8 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci bacia Pierpaolo Pretelli, poi esce, mentre Tommaso Zorzi incontra Francesco Oppini. Nella ventiquattresima puntata del GF Vip è successo tutto questo e molto altro. Una diretta ricca di colpi di scena ed emozioni forti che ha mostrato, ancora una volta, la forza del reality. Tanti i momenti imperdibili nel corso della serata, fra faccia a faccia, liti e confronti, sia in studio che nella Casa del GF Vip. Scopriamo le pagelle della puntata e i voti ai concorrenti. ELISABETTA Gregoraci – Ricalcando le parole di Alfonso Signorini anche noi siamo convinti che questo GF Vip non sarebbe stato lo stesso senza di lei. Nel bene e nel male la ... Leggi su dilei (Di martedì 8 dicembre 2020) ElisabettaPretelli, poi esce, mentre TommasoFrancesco. Nelladel GF Vip è successo tutto questo e molto altro. Una diretta ricca di colpi di scena ed emozioni forti che ha mostrato, ancora una volta, la forza del reality. Tanti i momenti imperdibili nel corsoserata, fra faccia a faccia, liti e confronti, sia in studio che nella Casa del GF Vip. Scopriamo lee i voti ai concorrenti. ELISABETTA– Ricalcando le parole di Alfonso Signorini anche noi siamo convinti che questo GF Vip non sarebbe stato lo stesso senza di lei. Nel bene e nel male la ...

positanonews : Gf vip, Tommaso Zorzi: “Ho capito cosa provo per Francesco Oppini” tra le #news - zazoomblog : Grande Fratello Vip: chi è Cecilia Capriotti attrice e modella che ha lavorato per Woody Allen? - #Grande… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci splendida per l’addio al GF Vip: quanto costa l’ultimo look super lusso - #Elisabetta… - davidemaggio : Ascolti TV | Lunedì 7 dicembre 2020. Vite in Fuga chiude al 19% (4.8 mln), Grande Fratello Vip 19.8% (3.6 mln) - zazoomblog : “Saranno lacrime per tutti”. GF Vip la decisione della produzione è senza precedenti - #“Saranno #lacrime #tutti”.… -