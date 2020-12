Genovese era un “collezionista”: centinaia di foto e video hot conservati in “modo maniacale” sul telefono (Di martedì 8 dicembre 2020) Emergono ulteriori dettagli sul caso di Alberto Genovese: ritrovati sui due telefoni centinaia di foto e video dei suoi rapporti sessuali. Collezionava i file “in modo maniacale” e “girava tutto agli amici”. L’imprenditore Alberto Genovese, finito in cella un mese fa con l‘accusa di aver stuprato, dopo averla stordita con la droga, una 18enne ospite a L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 8 dicembre 2020) Emergono ulteriori dettagli sul caso di Alberto: ritrovati sui due telefonididei suoi rapporti sessuali. Collezionava i file “in modoe “girava tutto agli amici”. L’imprenditore Alberto, finito in cella un mese fa con l‘accusa di aver stuprato, dopo averla stordita con la droga, una 18enne ospite a L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Alexfacchinetti : @Thelma02559007 @AlfonsoBonafede @luigidimaio Era a Milano nei festini di Genovese - peterkama : alle feste di genovese la regola era sempre quella.. piu' ragazze possibili e meno ragazzi ANCHE QUI.. DITEMI UN E… - Uncanny_South : @Niebbo La ragazza ha dichiarato di essere stata già due volte in quell'appartamento, e non era successo niente. Ch… - edonismoclub : #Daniele Leali che si professa un imprenditore era semplicemente il 'raccattapalle' di#Alberto Genovese se fosse st… - Lucia05149332 : RT @repubblica: Il racconto della seconda presunta vittima di Genovese: 'In camera secondo me c'era la fidanzata di Alberto' -