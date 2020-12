GELO da Siberia. Freddo e Neve in Italia. Focus Centro Meteo Europeo (Di martedì 8 dicembre 2020) Centro Meteo Europeo con GELO Russia.Il Centro Meteo Europeo prospetta un’evoluzione per il prossimo mese mezzo, ovvero circa 45 giorni, con un raffreddamento già imminente di gran parte della Russia europea. Contestualmente, però, un ampio territorio della Russia che si affaccia sul Mar Glaciale Artico, vedrebbe temperature superiori sensibilmente alla media. Per quel che ci riguarda, il raffreddamento rispetto alla norma delle aree della Russia europea, sino al Kazakistan, ma anche parte dell’Ucraina, dei paesi baltici, della Polonia, sarebbe considerevole, anche perché si avrebbero valori che potrebbero anche essere sino a circa 10°C sotto la media, questo segnatamente tra la regione di Mosca verso sud sino al Kazakistan. Per quelle aree 10°C sotto la norma non ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 8 dicembre 2020)conRussia.Ilprospetta un’evoluzione per il prossimo mese mezzo, ovvero circa 45 giorni, con un raffreddamento già imminente di gran parte della Russia europea. Contestualmente, però, un ampio territorio della Russia che si affaccia sul Mar Glaciale Artico, vedrebbe temperature superiori sensibilmente alla media. Per quel che ci riguarda, il raffreddamento rispetto alla norma delle aree della Russia europea, sino al Kazakistan, ma anche parte dell’Ucraina, dei paesi baltici, della Polonia, sarebbe considerevole, anche perché si avrebbero valori che potrebbero anche essere sino a circa 10°C sotto la media, questo segnatamente tra la regione di Mosca verso sud sino al Kazakistan. Per quelle aree 10°C sotto la norma non ...

PaesiTropicali : METEO: Vortice Polare in crisi, ondate di GELO eccezionali dalla Siberia dopo Natale - ferrarisergio4 : RT @ferrarisergio4: Non trascurabile rischio di gelo dalla Siberia nelle festività tra Natale ed Epifania - GianGiaioc : Non trascurabile rischio di gelo dalla Siberia nelle festività tra Natale ed Epifania - MichelaGenoves3 : RT @ferrarisergio4: Non trascurabile rischio di gelo dalla Siberia nelle festività tra Natale ed Epifania - leone52641 : RT @ferrarisergio4: Non trascurabile rischio di gelo dalla Siberia nelle festività tra Natale ed Epifania -

Ultime Notizie dalla rete : GELO Siberia GELO da Siberia su Europa. Focus Centro Meteo Europeo Meteo Giornale GELO da Siberia su Europa. Focus Centro Meteo Europeo

Centro Meteo europeo con gelo Russia. Il centro meteo europeo prospetta un’evoluzione per il prossimo mese mezzo, ovvero circa 45 giorni, con un raffreddamento già imminente di gran parte della Russia ...

Tag: gelo siberia

Gelo invernale in Europa. Quand'è che l'Inverno tornerà quello di una volta? Domanda che in tanti ... Editoriali. GELO a più non posso, anche in Italia ...

Centro Meteo europeo con gelo Russia. Il centro meteo europeo prospetta un’evoluzione per il prossimo mese mezzo, ovvero circa 45 giorni, con un raffreddamento già imminente di gran parte della Russia ...Gelo invernale in Europa. Quand'è che l'Inverno tornerà quello di una volta? Domanda che in tanti ... Editoriali. GELO a più non posso, anche in Italia ...