Gaetano Barbuto Ferraiuolo | «Ho perso le gambe e i miei amici ma ritornerò a correre»

(Di martedì 8 dicembre 2020) Quattro devastanti interventi chirurgici, uno per l'amputazione di entrambe le, due per ridurre le fratture al bacino e al femore, l'ultimo pochi giorni fa, durato più di tre...

NotizieFrance : Parla Gaetano Barbuto il ragazzo gambizzato a Sant'Antimo: “Credo fortemente nella giustizia. I miei amici mi hanno… - iris_versari : RT @ChiranAngelgela: @GenCar5 Sono andata a rileggermi la sua storia. Chi lo ha quasi ucciso è ancora sconosciuto. E lui nuovamente in osp… - ChiranAngelgela : @GenCar5 Sono andata a rileggermi la sua storia. Chi lo ha quasi ucciso è ancora sconosciuto. E lui nuovamente in… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaetano Barbuto

Quattro devastanti interventi chirurgici, uno per l'amputazione di entrambe le gambe, due per ridurre le fratture al bacino e al femore, l'ultimo pochi giorni fa, durato più di ...Parla Gaetano Barbuto il ragazzo gambizzato a Sant’Antimo: “Credo fortemente nella giustizia. I miei amici mi hanno abbandonato ma per fortuna ho avuto il sostegno della mia famiglia. Gli ospedali cam ...