Frassica | Compio 70 anni? Gira questa voce

(Di martedì 8 dicembre 2020) «Erano già le 7 e mezzo quella mattina dell’11 dicembre, e i miei genitori erano ancora indecisi se farmi nascere in casa o in ospedale. Mio padre preferiva che io nascessi in casa. Mia madre no: c'era...

Nino Frassica compie 70 anni? ''E' un bluff, lui ne ha almeno 20 di meno, la verità tanto verrà fuori, ne ha 50 che sono quelli che dimostra, lui si è inventato questa storia per ...