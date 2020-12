Francesco Chiofalo smentisce Selvaggia Roma: “Vi ha mentito, ha detto delle ca***te pazzesche” (Di martedì 8 dicembre 2020) Qualche giorno fa, al Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma si è lasciata andare ad alcune confidenze con Maria Teresa Ruta, nel corso delle quali è emerso il rapporto conflittuale col padre che, stando alle dichiarazioni della ragazza, l’avrebbe abbandonata da piccola. In seguito a tale abbandono, lei avrebbe tentato il suicidio per far provare il senso di colpa al padre. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo, avviata una sessione di domande e risposte su Instagram, ha risposto alla curiosità di un fan che chiede se, effettivamente, la storia della sua ex ragazza abbandonata dal padre fosse vera. Francesco Chiofalo sorride e spiega la sua versione sulla storia di Selvaggia, sbugiardando il suo ... Leggi su trendit (Di martedì 8 dicembre 2020) Qualche giorno fa, al Grande Fratello Vip,si è lasciata andare ad alcune confidenze con Maria Teresa Ruta, nel corsoquali è emerso il rapporto conflittuale col padre che, stando alle dichiarazioni della ragazza, l’avrebbe abbandonata da piccola. In seguito a tale abbandono, lei avrebbe tentato il suicidio per far provare il senso di colpa al padre. L’ex fidanzato di, avviata una sessione di domande e risposte su Instagram, ha risposto alla curiosità di un fan che chiede se, effettivamente, la storia della sua ex ragazza abbandonata dal padre fosse vera.sorride e spiega la sua versione sulla storia di, sbugiardando il suo ...

