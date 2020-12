Fondo nuove competenze, le ore destinate alla formazione sono pagate dallo Stato. Catalfo: “In un mese 46mila lavoratori coinvolti” (Di martedì 8 dicembre 2020) Ore di lavoro “convertite” in ore di formazione e pagate dallo Stato. A un mese dall’avvio sono 46mila i lavoratori che beneficeranno del Fondo nuove competenze creato presso l’Anpal dal decreto Rilancio e rifinanziato fino a 730 milioni di euro con il decreto Agosto. E lunedì due big delle tlc, Tim e Vodafone, hanno annunciato di aver aderito. La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo su facebook ricorda che fino alla fine dell’anno le aziende possono ancora fare richiesta di adesione sul sito Anpal. “Basta siglare un accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro e presentare dei progetti formativi per i propri dipendenti, fino a un massimo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Ore di lavoro “convertite” in ore di. A undall’avvioche beneficeranno delcreato presso l’Anpal dal decreto Rilancio e rifinanziato fino a 730 milioni di euro con il decreto Agosto. E lunedì due big delle tlc, Tim e Vodafone, hanno annunciato di aver aderito. La ministra del Lavoro Nunziasu facebook ricorda che finofine dell’anno le aziende posancora fare richiesta di adesione sul sito Anpal. “Basta siglare un accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro e presentare dei progetti formativi per i propri dipendenti, fino a un massimo di ...

