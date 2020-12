Folla nelle vie dello shopping, i medici: 'Quante ondate servono per capire le regole?' (Di martedì 8 dicembre 2020) Nel giorno in cui si contano altri 4 morti tra i camici bianchi arriva un nuovo monito contro gli assembramenti. Pregliasco: 'A Natale niente baci e abbracci' Leggi su today (Di martedì 8 dicembre 2020) Nel giorno in cui si contano altri 4 morti tra i camici bianchi arriva un nuovo monito contro gli assembramenti. Pregliasco: 'A Natale niente baci e abbracci'

Nel giorno in cui si contano altri 4 morti tra i camici bianchi arriva un nuovo monito contro gli assembramenti. Pregliasco: "A Natale niente baci e abbracci" ...

Bari, festa San Nicola in sordina: gli auguri di Decaro da solo in Basilica. Vescovo: superare divisioni

Come ogni 6 dicembre Bari festeggia il 'suo' San Nicola. Ma quest'anno a causa della pandemia i festeggiamenti sono più sommessi. Niente folla per strada, niente cioccolata calda all'alba. Il sindaco ...

