Foggia, Rocca: 'Palermo? Felici della vittoria, non era scontata' (Di martedì 8 dicembre 2020) Sono le parole di Michele Rocca , centrocampista del Foggia , in gol nella scorsa partita persa dal Palermo 2-0, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. 'La Serie C è un campionato difficile -... Leggi su stadionews (Di martedì 8 dicembre 2020) Sono le parole di Michele, centrocampista del, in gol nella scorsa partita persa dal2-0, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. 'La Serie C è un campionato difficile -...

CalcioWebPuglia : - ILOVEPACALCIO : #Rocca (#Foggia): «Felici per la vittoria sul #Palermo. Ora dobbiamo dare continuità» - zazoomblog : Foggia Rocca: “Felici di aver battuto il Palermo. In questo girone non ci sono partite scontate” - #Foggia #Rocca:… - WiAnselmo : #Foggia, Rocca: 'Felici di aver battuto il #Palermo. In questo girone non ci sono partite scontate' - Mediagol : #Foggia, Rocca: 'Felici di aver battuto il #Palermo. In questo girone non ci sono partite scontate' -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia Rocca Foggia, Rocca: “Felici di aver battuto il Palermo. In questo girone non ci sono partite scontate” Mediagol.it Rocca: “Qui c’è un gruppo con grossi margini di crescita”

Michele Rocca, centrocampista del Foggia, domenica in gol contro il Palermo. Ottimo il suo contributo alla squadra, Rocca insieme ai suoi compagni dopo il successo sul Palermo ha rilanciato le ...

Palermo, a Foggia un passo indietro dei rosa

Allo Zaccheria, dove i pugliesi si sono imposti con il punteggio di 2-0 grazie alle reti siglate nel primo tempo da D'Andrea e Rocca, tornano d'attualità sul fronte rosanero delle problematiche che se ...

Michele Rocca, centrocampista del Foggia, domenica in gol contro il Palermo. Ottimo il suo contributo alla squadra, Rocca insieme ai suoi compagni dopo il successo sul Palermo ha rilanciato le ...Allo Zaccheria, dove i pugliesi si sono imposti con il punteggio di 2-0 grazie alle reti siglate nel primo tempo da D'Andrea e Rocca, tornano d'attualità sul fronte rosanero delle problematiche che se ...