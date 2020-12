Firenze: investe un pedone e lo trascina incastrato sotto l’auto. Arrestato (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo l'urto, il pedone è rimasto incastrato sotto il veicolo ed è stato trascinato per molti metri. Il conducente dell'auto, però, non si è fermato a prestare soccorso ed è andato a casa, ma dopo pochissimo tempo i carabinieri, grazie anche a delle testimonianze, lo avevano già identificato Leggi su firenzepost (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo l'urto, ilè rimastoil veicolo ed è statoto per molti metri. Il conducente dell'auto, però, non si è fermato a prestare soccorso ed è andato a casa, ma dopo pochissimo tempo i carabinieri, grazie anche a delle testimonianze, lo avevano già identificato

