Fiorentina | Milenkovic | «Siamo consapevoli del momento difficile»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il difensore dellaNikolaha pubblicato su Instagram un messaggio per tutti i tifosi viola dopo il pareggio contro il Genoa Il difensore dellaNikolaha pubblicato su Instagram un messaggio per tutti i tifosi viola dopo il pareggio contro il Genoa. Queste le sue parole. FORZA VIOLA – «di questoe ce ne assumiamo ogni responsabilità. Sappiamo che per superarlo occorre lavorare ogni giorno con umiltà e determinazione e questo è ciò che faremo! Forza grande Viola!» Leggi su Calcionews24.com