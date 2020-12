Film Stasera in Tv – Appuntamento al parco – Trailer | Dove vederlo ed orario

Leggi su giornal

(Di martedì 8 dicembre 2020)in tv ilal. Coproduzione inglese e belga del 2017 per la regia di Joel Hopkins, con Diane Keaton, Brendan Gleeson, James Norton, Lesley Manville, Jason Watkins neo ruoli principali. Ilè basato sulla storia di Harry Hallowes, un uomo che dopo essere stato sfrattato di casa occupò un’area all’interno deldi Hampstead Heath costruendosi una baracca in cui visse per quasi 30 anni.al– Trama Emily Walters, un’anziana e vivace vedova americana, abita in un signorile appartamento di un quartiere londinese sommersa dalla montagna di debiti ereditati dal marito. Per caso la donna scopre che nelpubblico vicino a casa sua si aggira Donald Horner, un vagabondo anticonformista ...