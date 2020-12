FIFA 21: Nomination POTM di Novembre della Bundesliga (Di martedì 8 dicembre 2020) EA Germania, tramite il canale youtube ufficiale, ha svelato le Nomination per il Player Of The Month del mese di Novembre 2020 per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. Ricordiamo che il vincitore riceverà una carta dedicata per FUT 21 e potrete riscattarla completando la Squad Building Challenge dedicata che probabilmente sarà resa disponibile nel mese di Dicembre 2020 da EA Sports. Potrete esprimere la vostra preferenza tramite il seguente link a partire dalla giornata di domani ( NDR. mercoledi 9 dicembre ). In calce alla notizia alleghiamo il video con le Nomination. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bundesliga (@Bundesliga) FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 8 dicembre 2020) EA Germania, tramite il canale youtube ufficiale, ha svelato leper il Player Of The Month del mese di2020 per la modalità21 Ultimate Team. Ricordiamo che il vincitore riceverà una carta dedicata per FUT 21 e potrete riscattarla completando la Squad Building Challenge dedicata che probabilmente sarà resa disponibile nel mese di Dicembre 2020 da EA Sports. Potrete esprimere la vostra preferenza tramite il seguente link a partire dalla giornata di domani ( NDR. mercoledi 9 dicembre ). In calce alla notizia alleghiamo il video con le. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed ...

