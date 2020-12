F1, Valtteri Bottas e George Russell modificano i profili Instagram: clamoroso cambio di rotta in Mercedes nel 2021? (Di martedì 8 dicembre 2020) Potrebbe essere davvero clamoroso quello che si prospetta in Mercedes. Come riportato da alcuni organi di stampa nel Regno Unito, ci sarebbero all’orizzonte dei risvolti inattesi nella line-up del team campione del mondo di F1. Ebbene, come i più attenti avranno notato, sia il finlandese Valtteri Bottas che il britannico George Russell hanno tolto la specifica Mercedes e Williams al loro essere piloti nel profilo social su Instagram. Un aspetto che appare qualcosa di più di una coincidenza, anche se c’è da dire che questa modifica su Facebook e Twitter non ci sia. Tuttavia, come osservato da express.co.uk, ciò potrebbe essere qualcosa di più di una suggestione. Ovvero? Bottas appiedato e Russell in ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Potrebbe essere davveroquello che si prospetta in. Come riportato da alcuni organi di stampa nel Regno Unito, ci sarebbero all’orizzonte dei risvolti inattesi nella line-up del team campione del mondo di F1. Ebbene, come i più attenti avranno notato, sia il finlandeseche il britannicohanno tolto la specificae Williams al loro essere piloti nel profilo social su. Un aspetto che appare qualcosa di più di una coincidenza, anche se c’è da dire che questa modifica su Facebook e Twitter non ci sia. Tuttavia, come osservato da express.co.uk, ciò potrebbe essere qualcosa di più di una suggestione. Ovvero?appiedato ein ...

