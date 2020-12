F1, Toto Wolff: “Hamilton è sulla strada giusta. Se la previsione dei medici è corretta, potrebbe avere esito negativo giovedì o venerdì” (Di martedì 8 dicembre 2020) Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, ha tutta l’intenzione di aspettare se necessario fino all’ultimo minuto disponibile per concludere la stagione con Lewis Hamilton al volante della sua W11. Il sette volte campione iridato, costretto a saltare l’ultimo GP di Sakhir dopo essere risultato positivo al Covid-19, si trova ancora in isolamento nella sua stanza d’albergo in Bahrain con la speranza di guarire (ha avuto lievi sintomi in questo periodo) e di ottenere un permesso speciale per volare ad Abu Dhabi senza dover affrontare all’arrivo due settimane di quarantena. Ricordiamo che il GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno, si disputerà da venerdì 11 a domenica 13 dicembre sul circuito di Yas Marina. Nel caso in cui Hamilton non dovesse recuperare in tempo, George Russell guiderà per il secondo weekend consecutivo ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020), Team Principal della Mercedes, ha tutta l’intenzione di aspettare se necessario fino all’ultimo minuto disponibile per concludere la stagione con Lewis Hamilton al volante della sua W11. Il sette volte campione iridato, costretto a saltare l’ultimo GP di Sakhir dopo essere risultato positivo al Covid-19, si trova ancora in isolamento nella sua stanza d’albergo in Bahrain con la speranza di guarire (ha avuto lievi sintomi in questo periodo) e di ottenere un permesso speciale per volare ad Abu Dhabi senza dover affrontare all’arrivo due settimane di quarantena. Ricordiamo che il GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno, si disputerà da venerdì 11 a domenica 13 dicembre sul circuito di Yas Marina. Nel caso in cui Hamilton non dovesse recuperare in tempo, George Russell guiderà per il secondo weekend consecutivo ...

